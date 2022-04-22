بشرى شعبان



علمت «الأنباء» من مصدر خاص في وزارة الشؤون، أنه تم تكثيف حملات التفتيش على العمل الخيري في المساجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، مؤكدا التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في ذلك، ومضيفا أنه سيتم تكثيف المراقبة والمتابعة في الأماكن العامة والمولات ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لرصد أي إعلان مخالف.



وأكد المصدر أن نسبة المخالفات التي تم رصدها العام الحالي حتى تاريخه أقل من الأعوام الماضية، مستدركا بأنه تم رصد عودة أكشاك جمع المواد العينية أكثر من السنوات الماضية بينما سجل انخفاض في نسبة الأشخاص الدخلاء على العمل الخيري الذي لا يحملون صفة ويقومون بجمع التبرعات.



وذكر أنه بعد نهاية شهر الفضيل لمدة لا تزيد على شهرين ستعرض الإدارة المعنية التقرير النهائي والحصيلة النهائية لمشروع جمع التبرعات للعام الحالي، وذلك بعد تسليم الجمعيات الخيرية تقاريرها.