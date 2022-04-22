أقامت صحيفة رؤى نيوز الإلكترونية يوم الإثنين الماضي حفل استقبال وغبقة المحبة الرمضانية، احتفاء بحلول شهر مضان المبارك، وذلك بفندق هيلتون جاردن إن الكويت - الأفنيوز وحضرها جموع كبيرة من المهنئين.