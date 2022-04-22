twitter facebook whatsapp viber telegram email صحيفة رؤى نيوز أقامت غبقة المحبة الرمضانية للمهنئين الجمعة 2022/4/22 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2256 A+ A- استمع الرئيس التنفيذي لصحيفة رؤى نيوز الإلكترونية د. ثابت يوسف مستقبلا النائب م. أحمد الحمدعبد الحميد الذايدي وعبد الرحمن أيوبرئيس تحرير صحيفة رؤى نيوز الإلكترونية م. فاضل الطالب مستقبلا السفير الإيرانيمدير تحرير صحيفة رؤى نيوز الإلكترونية محمود جاموس مستقبلا صالح الفداغيجانب من الحضور أقامت صحيفة رؤى نيوز الإلكترونية يوم الإثنين الماضي حفل استقبال وغبقة المحبة الرمضانية، احتفاء بحلول شهر مضان المبارك، وذلك بفندق هيلتون جاردن إن الكويت - الأفنيوز وحضرها جموع كبيرة من المهنئين.