هادي العنزي



برباعية في شباك كاظمة مقابل هدفين، ارتقى السالمية من المركز الخامس إلى الرابع في ختام دوري stc الممتاز، ليرفع السماوي رصيده إلى 31 نقطة، فيما بقي البرتقالي على 35 نقطة في المركز الثاني.



جاءت المواجهة الأخيرة حافلة بالأهداف، بادر كاظمة بافتتاح التسجيل عبر تسديدة من بعيد لهداف الدوري شبيب الخالدي (19)، لكن مهاجم السماوي نايف زويد تحصل على ركلة جزاء لينبري لها بنفسه بنجاح (26).



وفي الشوط الثاني، سجل فهد الرشيدي الهدف الثاني برأسية متقنة (52)، وتبعه بهدف سهل للمهاجم البرازيلي باتريك فابيانو (60)، وتأخر الرد «الكظماوي» كثيرا حتى الدقيقة 78، وجاء عبر تسديدة من الجزائري جمال الدين شتال، وبمجهود فردي مميز من المهاجم الشاب فهد العازمي تجاوز خلاله أكثر من مدافع أكمل السماوي رباعيته (83).