مبارك الخالدي



حافظ الفحيحيل على بقائه في الدوري الممتاز بعد تغلبه على مضيفه اليرموك 3-2 في الجولة الختامية من البطولة، وبهذا الفوز رفع الأحمر رصيده إلى 18 نقطة، فيما بقي اليرموك عند رصيده السابق 12 نقطة ليهبط إلى دوري الدرجة الأولى.



تقدم اليرموك بهدف كلاودير ماريني (28) وتعادل للفحيحيل ناصر القحطاني من ركلة جزاء (44)، وأضاف مارديك مارديكيان الهدف الثاني للأحمر (54) وعاد اليرموك إلى المباراة بعد أن سجل لويز فرنادو بالخطأ في مرماه (70)، وأضاف يعقوب الطراروة الهدف الثالث للفحيحيل (83)، وشهدت المباراة ركلة جزاء ضائعة للفحيحيل نفذها القحطاني وتصدي لها الحارس فيصل المكيمي (65).



أدار المباراة بامتياز الحكم اليوناني داني ماكيلي.