مبارك الخالدي



مع اقتراب العد التنازلي لغلق باب الترشح لعضوية مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الجديد والمحدد له الجمعة المقبل، لاتزال بورصة الترشيحات لشغل المناصب التنفيذية لا تخلو من عنصر المفاجأة، وفي هذا الإطار حصل المرشح لرئاسة مجلس الإدارة رجل الأعمال عبدالله الشاهين على دعم عدد كبير من الأندية، حيث أكد نادي الكويت على هامش التتويج بلقب الدوري دعمه للشاهين لتولي منصب الرئيس، كما أكد رئيس نادي الفحيحيل حمد الدبوس أن إدارة نادية تدعم الشاهين فضلا عن إعلان رئيس نادي برقان هملان الهملان عن عزم نادية القيام بترشيح الشاهين لرئاسة الاتحاد خلال الساعات المقبلة.



وفي الإطار ذاته، أكد مرشح إدارة النادي العربي جمال الكاظمي لمنصب رئيس مجلس الإدارة عزمه المضي قدما بالترشح، نافيا ما تردد عن احتمالات انسحابه من معركة الرئاسة، مشيرا إلى انه سيخوض الانتخابات من أجل مصلحة الكرة الكويتية، ولن ينظر إلى الحسابات الانتخابية في الوقت الراهن والتي تقلل من حظوظه في المنافسة.



كما أشارت مصادر مقربة من رئيس نادي القادسية السابق فواز الحساوي إلى احتمالات كبيرة بانسحابه من سباق الترشح.



وفي شأن متصل، يبدو أن منصب نائب الرئيس لن يمر بالتزكية، كما يتصور البعض بعد إعلان عضو الجمعية العمومية بنادي القادسية عبدالحميد الشطي عزمه خوض سباق المنافسة على منصب نائب الرئيس.



الجدير بالذكر انه وقبل إعلان الشطي خوض الانتخابات كان التوافق يسود الموقف لعبور كل من مرشح نادي النصر هايف المطيري ومرشح نادي الجهراء أحمد عقلة لمقعدي نائبي الرئيس بالتزكية.



وفي إطار الترشح لعضوية مجلس الإدارة وعددها 3 مقاعد دخل على خط المنافسة مرشح نادي الشباب كمال الشمري لينضم إلى من سبقوه في سباق الترشح وهم حسين الخضري عن نادي السالمية وهملان الهملان عن الفحيحيل وجمال العتيبي عن الساحل.



الجدير بالذكر أن الانتخابات المحدد لها 20 مايو المقبل ستجرى بحضور آسيوي ودولي لانتخاب 7 أعضاء وهم الرئيس ونائبان للرئيس و3 أعضاء وعضو نسائي.



إلى ذلك، قام رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف على هامش تتويج «الأبيض» بدرع الدوري بتكريم مدافع المنتخب الوطني السابق جمال مبارك بعد اختياره ضمن 4 مدافعين أساطير في قارة آسيا، كما قام بتكريم لاعبي المنتخب الوطني السابقين بشار عبدالله وجاسم الهويدي، بعد دخول اللاعبين في قائمة أفضل 10 هدافين للمنتخبات العربية، حيث جاء بشار عبدالله في المركز الثالث برصيد 75 هدفا وجاسم الهويدي في المركز السادس برصيد 62 هدفا.