عبدالعزيز جاسم



مع انتهاء الموسم «الكروي» للفريق الأول لكرة القدم في القادسية دون تحقيق أي لقب بالخروج من الدور الأول في بطولتي كأس سمو الأمير وكأس سمو ولي العهد واحتلال المركز الخامس بالدوري وهي من أسوأ المواسم في النادي منذ ما يقارب الـ20 عاما، لذلك بدأ مجلس الإدارة بالاتفاق مع الجهازين الفني والإداري في اتخاذ قرارات مهمة لإعداد «الأصفر» بصورة مميزة للعودة بالمنافسة على تحقيق الألقاب.



وقرر مجلس الإدارة استمرار الجهاز الفني بقيادة المدرب ناصر الشطي وشقيقه مساعد المدرب ميثم الشطي، فيما سيستمر الجهاز الإداري بنفس وضعه الحالي على أن يتم تعيين نائب رئيس جهاز للكرة وبالفعل بدأت المفاوضات مع عدد من الإداريين أو اللاعبين السابقين من بينهم سامي بويابس وحسين فاضل وقد يتم الإعلان عن أحدهما خلال الفترة المقبلة.



وبالنسبة للاعبين المحليين، فلم تتضح الصورة بعد بشكل كبير بشأن التعاقد مع أي لاعب لكن يبدو أن المفاوضات بمحاولة إبقاء لاعب الوسط أحمد الظفيري باتت صعبة لعدم توصل الطرفين لأي اتفاق حتى الآن.



وعلى مستوى المحترفين، قرر القائمون على جهاز الكرة التخلي عن جميع المحترفين بمن فيهم التونسي حسام السويسي الذي كان من المفترض أن يكون المحترف الوحيد المتبقي مع الفريق في الموسم المقبل، وبهذا سيغادر كل من الجامايكي روماريو وليامز والعراقي علي فايز والجزائري إلياس يعيش والألباني لورانس تراشي الذي سيقوم بعمل تسوية مع النادي بسبب بقاء 3 سنوات اخرى في عقده، كما تعاقد النادي رسميا مع مهاجم الفحيحيل العاجي سيدريك هنري ليكون أولى صفقات الموسم بعد أن ظهر اللاعب بمستوى لافت مع «الأحمر» هذا خلال منافسات الدوري وساهم في بقاء فريقه في دوري «الأضواء».