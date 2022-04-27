احتفلت شركة الاتصالات الكويتية stc، بختام فعاليات بطولة دوري stc لكرة القدم لموسم (2021-2022)، ضمن شراكتها الاستراتيجية مع اتحاد الكرة للعام الثامن على التوالي، إذ تأتي مشاركة stc في الحفل استكمالا لرعايتها المستمرة لأنشطة اتحاد الكرة ودعما لدوري stc وكذلك للأنشطة والفعاليات المختلفة التي ينظمها الاتحاد مثل كأس سمو الأمير وكأس سمو ولي العهد وكأس السوبر وكأس الاتحاد.



وقامت stc وأعضاء اتحاد الكرة بتتويج نادي الكويت الفائز بدوري stc في نسخته الـ 60، حيث قام كل من الرئيس التنفيذي لشركة stc م.مزيد بن ناصر الحربي ورئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف بتسليم درع الدوري بحضور مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح.



وتعليقا على هذا الموسم الناجح، شكر الشيخ أحمد يوسف شركة stc على رعايتها الدوري للعام الثامن على التوالي وكذلك الأنشطة المختلفة التي ينظمها الاتحاد، وعبر عن سعادته وترحيبه بعودة الجماهير إلى الملاعب بعد فترة انقطاع مما زاد من الإثارة والحماس اللذين شهدهما الموسم الحالي.



من جانبه، أعرب م.مزيد الحربي عن امتنانه وتقديره لمجهودات اتحاد الكرة لتنظيمه موسما كرويا ناجحا، لاسيما في أعقاب إزالة قيود الوباء، مشيرا الى التزام stc طوال السنوات العديدة الماضية في دعم المجتمع الرياضي بالكويت في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية الشامل للشركات.



وقال الحربي: «إن مشاركتنا في الفعاليات المختلفة التي ينظمها الاتحاد الكويتي تنبع من دعمنا للمجتمع الكويتي والمشهد الرياضي المحلي»، مضيفا:«بعد اختتام رعايتنا لموسم دوري 2021-2022، نشكر اتحاد الكرة وجميع الأندية المشاركة على موسم ناجح وحماسي بوجود الجماهير التي أعطت رونقا مميزا لدوري stc لهذا الموسم. وبهذه المناسبة، أود أن أهنئ نادي الكويت على فوزه بلقب دوري stc للمرة 17 في تاريخه».



واختتم قائلا: «انطلاقا من دور الشركة الريادي في القطاع الخاص وقيمها الأساسية، نؤمن بأهمية دورنا في تنشيط رياضة كرة القدم في الكويت بالتعاون مع اتحاد الكرة دور كبير في مجتمعنا، لاسيما أن أحد أهدافنا الاستراتيجية الرئيسية هو تزويد عملائنا بحلول مبتكرة وتجارب غنية تتجاوز خدمات الاتصالات لإثراء أنماط حياة عملائنا».