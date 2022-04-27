عبدالعزيز جاسم



استعاد النصر عافيته في الجولة الأخيرة من دوري stc الممتاز بعدما تغلب على القادسية 3-1 في مباراة كانت بمنزلة تحصيل حاصل بالنسبة للعنابي الذي فوزه رفع من رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس، بينما كانت أكثر أهمية للأصفر الذي تراجع من المركز الرابع إلى الخامس بعد بقائه على رصيده السابق بـ 31 نقطة، وكان من الممكن أن يحقق القادسية المركز الثالث حال انتصاره بعد خسارة العربي من الكويت، لكن من الواضح أن الفريق افتقد الرغبة والحماس في تكملة المشوار منذ أكثر من جولة بعد ابتعاده عن المنافسة.



سجل للفائز الأردني عدي الصيفي، والنيجيري دينيس سيسوجه ومحمد دحام، فيما سجل هدف الأصفر الوحيد أحمد الظفيري.