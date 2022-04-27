ناصر العنزي - يحيى حميدان



أكد الكويت «العميد» جدارته بلقب دوري stc الممتاز، وكان بالفعل «ختام مسك» للأبيض وجماهيره بعد فوزه العريض على العربي 4-1 في الجولة الـ 18 الختامية للدوري، وسجل أهدافه ياسين الخنيسي «50» وعبدالمحسن تركماني «59» ومهدي برحمة «65» وفهد الهاجري «85»، فيما سجل للأخضر السنغالي أبلاي مبينجيو «92» ورفع الأبيض بذلك رصيده إلى «42» نقطة مستحقة، بينما بقي العربي على «32» نقطة.



وجاء الشوط الأول متكافئا بين الطرفين لكنهما لم يصلا للمرمى بسبب التعجل، كما أن الحارسين سليمان عبدالغفور وضاري العتيبي الذي شارك أساسيا بدلا من حميد القلاف أحسنا في رد الكرات المصوبة نحوهما، ولعب الكويت بالرباعي الهجومي عبدالمحسن تركماني واحمد زنكي وجاي ديمبلي وياسين الخنيسي وكثرت كرات الكويت العرضية والتي كاد تركماني أن يسجل هدفا لكن كرته مرت بجانب القائم «22».



فيما أراح مدرب العربي انتي ميشا لاعبيه السنوسي الهادي ومحمد صولة في الشوط الأول وأشركهما في الشوط الثاني، كما تعرض الحارس عبدالغفور لإصابة ولعب مكانه جاسم العوضي.



وعقب انتهاء مراسم التتويج، قال أمين صندوق نادي الكويت فهد الغانم إن الفرحة فرحتان بالتتويج بلقب الدوري لهذا الموسم وذلك لكونه يعتبر «دوري الزعامة» بعدما تساوى «الأبيض» مع كل من القادسية والكويت برصيد 17 لقبا لكل فريق، مشيرا إلى أن الوصول لهذه المرحلة كان هدفا واضحا منذ اليوم الأول لتولي رئيس مجلس الأمة الحالي مرزوق الغانم رئاسة النادي قبل 20 عاما ووضع الزعامة هدفا لنادي الكويت وهو ما تحقق بفضل دعم جميع أعضاء مجالس الإدارات.



وأردف قائلا: «الفضل في هذه الإنجازات يعود للجماهير الكويتاوية التي تدعم النادي بمختلف الألعاب ولولا وقوفهم مع الفرق لما تحققت هذه البطولات».



وفيما يخص استمرار المدرب التونسي نبيل معلول على رأس الإدارة الفنية لـ«الأبيض» في الموسم المقبل، قال: «راح تشوفون الخبر قريبا إن شاء الله».



وأكد الغانم أن نادي الكويت يدعم مرشح نادي برقان عبدالله الشاهين لرئاسة اتحاد الكرة وهو ما تم الإعلان عنه من رئيس النادي خالد الغانم حتى قبل فتح باب الترشح.



الأفضل دفاعاً وهجوماً



من جهته، أوضح مدرب «الأبيض» نبيل معلول أن التتويج بلقب الدوري الممتاز يعتبر ثمرة جهود عام كامل وتحقق بجدارة بعدما أنهى الفريق المسابقة الأطول بكونه الأفضل دفاعا باستقباله 10 أهداف فقط والأحسن هجوما بتسجيل الفريق 37 هدفا، وهذا الأمر يؤكد أحقية الكويت باللقب للمرة الـ17 في تاريخه ومعادلة القادسية والعربي.



وبين معلول أن التنافس على لقب الدوري الممتاز لم يكن سهلا هذا الموسم لوجود 5 منافسين، لافتا إلى أن المباراة المفصلية أمام كاظمة والفوز عليه بهدفين نظيفين ضمن الجولة الـ15 كان العنصر الحاسم في مسار اللقب وسهل الأمور علينا مثلما يقولون «الفوز على المنافس المباشر بـ6 نقاط».



وأفاد معلول بأن الفريق الكويتاوي سيحول تركيزه حاليا على مسابقة كأس سمو الأمير والتي سيستهلها بلقاء كاظمة يوم السبت المقبل ضمن الدور ربع النهائي، مؤكدا على أن الحصول على «الكأس الغالية» يعتبر هدفا آخر بالنسبة لنا ونسعى لتحقيقه بكل قوة.



موسم كبير



بدوره، قال مدافع نادي الكويت بطل الدوري الممتاز، فهد الهاجري، إن «الأبيض» قدم موسما كبيرا ومتعب جدا وواجه خلاله بعض الصعوبات ولكن اللاعبين كانوا على قدر عال من المسؤولية بفضل تكاتفهم ودعم الرئيس الفخري مرزوق الغانم ومجلس الإدارة برئاسة خالد الغانم بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية المرافقة للفريق.



وأردف: «مبروك لنادي الكويت وجماهيره وهاردلك لجميع الأندية الأخرى.. دخلنا مباراة التتويج أمام العربي بمعنويات عالية رغم حسم اللقب مسبقا وأردنا الفوز بها وتأكيد أحقيتنا بالبطولة وهذا الفوز سيمنحنا دافعا معنويا قبل الدخول في مسابقة كأس الأمير».