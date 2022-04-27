يحيى حميدان



ضمن التضامن البقاء ضمن الكبار بعد فوزه الصعب على الشباب بهدف نظيف، ليحجز المركز الثامن برصيد 16 نقطة، وبصم على هبوط الخاسر لدوري الدرجة الأولى بعدما بقي على رصيده السابق بـ 12 نقطة في المركز العاشر والأخير.



وتبادل الفريقان الأفضلية خلال مجريات اللقاء، وتمكن محترف «العنيد»، الهولندي روليني نوناتو، من تسجيل الهدف الثمين بعد مجهود فردي مميز منه وأطلق الكرة قوية في شباك حارس «أبناء الأحمدي» أحمد دشتي في الدقيقة 57، وحافظ التضامن على سيطرته على الكرة بعد ذلك، ولكنه تراجع لمناطقه الدفاعية في الربع ساعة الأخيرة دون أن يتمكن الشباب من التعديل الذي لم يكن كافيا أيضا. وقاد اللقاء الحكم اليوناني ارسيتوتلس ديمانتولوس باقتدار دون احتجاجات تذكر، وساعده في تقنية الفيديو «VAR» مواطنه أنجلوس أفنجيلو، ولم يستعن حكم الساحة بالفيديو طوال مجريات المباراة.