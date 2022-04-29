حنان عبد المعبود

أصدر وزير الصحة د. خالد السعيد قرارا بتشكيل لجنة عليا برئاسته يخول لها كل صلاحيات مجلس وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بمزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة، كذلك تنشأ لجنة تحضيرية برئاسة الوكيل المساعد للشئون الإدارية، على ان تختص بإعداد كل الموضوعات المتعلقة بمزاولي المهنة تمهيداً لعرضها على اللجنة العليا، وإنشاء لجنة لتدقيق كل معاملات مزاولي المهنة برئاسة مدير إدارة الوظائف العامةبالشئون الإدارية.

وتضمن القرار أن يستمر العمل بكل القرارات والتعاميم الصادرة من مجلس وديوان الخدمة المدنية بشأن مزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها.