تواصل جمعية الإغاثة الإنسانية توزيع وجبات إفطار الصائم على المحتاجين والمتعففين بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف في مواقع مختلفة ضمن إطار حملة «العطاء بحب واستدامة» الحافل بالأنشطة والفعاليات الاجتماعية، كجزء من التزامها بدورها في المجتمع وذلك من منطلق تحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع والمؤسسات في الكويت. واستمرت حملة إفطار الصائم طوال أيام الشهر الفضيل بجهود فريق «الإغاثة الإنسانية» التطوعي الذي يقوم بتوزيع نحو 2000 وجبة إفطار صائم يوميا حتى نهاية شهر رمضان المبارك.



وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، علي الحسينان ان الجمعية تستعد لشهر رمضان بتنظيم مشروع إفطار الصائم داخل الكويت بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف ضمن حملة «العطاء بحب واستدامة» الحافل بالأنشطة والفعاليات الاجتماعية، مثمنا تلك الشراكة مع الإخوة في الأمانة العامة للأوقاف، وهذا ما نطمح الى تحقيقه من خلال تلك الشراكات المجتمعية بين الجهات والمؤسسات بما يعود بالنفع على المشاريع الخيرية التي تقدمها الجمعية، مثمنا تفاعل وتعاون أهل الخير من داخل الكويت وخارجها مع مشاريع الجمعية التي تنفذها بمختلف الدول. بدوره، قال المدير العام للجمعية، خالد السعيد: ان التعاون مع الأمانة العامة للأوقاف في مشروع توزيع وجبات إفطار رمضان يدل على دور المسؤولية الاجتماعية تجاه المحتاجين والمتعففين خلال هذا الشهر الفضيل، لتلبية احتياجات الأسر المتعففة وأصحاب العوز، وخلق حالة من التكامل بين أفراد المجتمع لسد حاجة المحتاجين.