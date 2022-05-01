عبدالعزيز الفضليتحت رعاية رئيس مجلس الأمة والرئيس الفخري للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب م.مرزوق الغانم، تستضيف الكويت أكبر ملتقى كشفي على مستوى الوطن العربي، والذي يحمل عنوان «تمكين الشباب» وذلك خلال الفترة من 7 حتى 12 مايو الجاري.وقال الأمين العام للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب فيصل العنزي في تصريح صحافي، إن الملتقى ينظمه الاتحاد بالتعاون والتنسيق مع المعهد العربي للتخطيط والمنظمة الكشفية العربية وجمعية الكشافة الكويتية وجمعية المرشدات وذلك بعد اختيار الكويت عاصمة للعمل الكشفي العربي للعام 2022، لافتا إلى أن برنامج الملتقى سيكون حافلا بمجموعة الفعاليات الكشفية الهدف منها الارتقاء في الحركة الكشفية وكذلك دورة لتمكين الشباب العربي وتكريم الرواد والرائدات في العالم العربي وأيضا الجمعية العمومية الرابعة عشر للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، والتي من ضمن بنودها انتخابات رئاسة الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب ونائب الرئيس وأمين سر الاتحاد وأمين الصندوق وانضمام ثلاث دول عربية للاتحاد ليصل عدد الدول إلى 19 دولة عربية المشاركين في الاتحاد الكشفي وبعض البنود المرتبطة بالشباب.وأضاف العنزي أن فعاليات الملتقى تعد حدثا غير مسبوق على هذا المستوى من خلال مشاركة 170 شخص والذي يعتبر «جامبوري» مصغرا، موضحا أن المنظمة الكشفية العربية تشهد تطورا وتقدما كبيرا برئاسة د.عبدالله الطريجي، وهذا ما يلحظه جميع من ينتسب للكشافة العربية من حيث الاهتمام والفعاليات والملتقيات الكثيرة لاسيما أن اختيار الكويت عاصمة العمل الكشفي لم يأت من فراغ.والملتقى الكشفي العربي دليل على هذا الاهتمام والتطور فجميع الدول العربية مشاركة في هذه الفعاليات، معربا عن بالغ شكره وتقديره للدكتور عبدالله الطريجي على هذه الجهود الكبيرة التي يبذلها للنهوض بالحركة الكشفية الكويتية، مثمنا في الوقت نفسه رعاية رئيس مجلس الأمة والرئيس الفخري للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب م. مرزوق الغانم لهذا الملتقى العربي الكشفي الكبير.