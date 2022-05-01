أطلقت شركة لولو هايبر ماركت، الشركة الرائدة في سوق التجزئة في المنطقة حملة «الهدايا الرقمية» الفريدة من نوعها في جميع أفرعها في الكويت كجزء من العرض الترويجي المستمر «صفقات العيد الكبرى».



وتم إطلاق الحملة يوم 28 أبريل في منفذ الري في شركة لولو هايبر ماركت بمشاركة المؤثر التكنولوجي المعروف سيد محمد الهاشمي بحضور كبار مسؤولي إدارة شركة لولو هايبر.



وحملة «الهدايا الرقمية» هي مهرجان تسوق رقمي يقام عبر الإنترنت ويغطي جميع أفرع لولو هايبر في الكويت، حيث يتم تقديم خصومات جذابة ومذهلة على أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة والإلكترونيات والأجهزة المنزلية ومنتجات تكنولوجيا المعلومات وملحقاتها وغير ذلك الكثير كجزء من حملة «الهدايا الرقمية».



وتعتمد حملة «الهدايا الرقمية» على التواجد القوي للهايبر ماركت عبر الإنترنت من خلال موقعها الإلكتروني الرائد www.luluhypermarkets.com، والذي يقدم للعملاء تجربة تسوق رقمية فريدة من نوعها تتميز بسهولة التصفح والاستخدام البديهي للعملاء من مختلف شرائح المجتمع.



ومع اقتراب شهر رمضان المبارك من نهايته، يستمر مهرجان «صفقات العيد الكبيرة» الذي يقام في جميع فروع لولو هايبر ماركت في الكويت بجذب عدد كبير من المتسوقين الذين يجتذبهم تعدد العروض الترويجية التي تجري في وقت واحد.



ومن بين العروض الترويجية التي تجتذب المتسوقين مهرجان الألعاب، الذي يقدم عروضا خاصة على مجموعة متنوعة من الألعاب والدراجات للأطفال، مهرجان الشوكولاتة الذي يقدم لمحبي الشوكولاتة الفرصة للاستمتاع بهدايا الكاكاو المفضلة لديهم بأسعار مغرية، مهرجان الوجبات اللذيذة الذي يقدم البرياني والمجبوس والكبسة وقائمة من الأطباق الشهية بأسعار لا تصدق، وطبق السلطات العربية، حيث يتم تقديم أطباق طازجة وصحية على عروض خاصة.



بالإضافة إلى ذلك، هناك مهرجان التمور والمكسرات الذي يجذب المتسوقين بأسعار خاصة على المكسرات وجميع أنواع التمور، وهناك مهرجان «عطور وأكثر» الذي يعتبر عرضا فريدا من نوعه على العطور الشائعة والعطور الراقية، ومهرجان «استرد نصف ما دفعت» الشهير على الموضة، والأحذية، وحقائب السيدات، وإكسسوارات الأطفال، والنظارات، حيث يستلزم كل شراء بـ 20 دينارا للعملاء الحصول على قسيمة هدايا مجانية بقيمة 10 دنانير أيضا معروضة خلال فترة العرض، خصومات هائلة على مواد شوريدار مع تصميمات حصرية مصممة خصيصا لمجموعة العيد.



وينعكس التزام لولو هايبر ماركت بأن تكون جزءا من كل احتفال مجتمعي، وأن نقدم للعملاء أفضل فرص التسوق خلال المهرجانات مرة أخرى في النجاح الهائل لعرض صفقات العيد الحصرية.