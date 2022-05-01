نظم نادي المصارف رحلة العمرة السنوية إلى بيت الله الحرام لموظفي القطاع المصرفي وعائلاتهم، وذلك في إطار الأنشطة الاجتماعية التي يحرص النادي على تنظيمها سنويا، بهدف تعزيز روح الأسرة الواحدة وأجواء الود والألفة بين الأعضاء.



وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة النادي يوسف الرويح: «حرصنا على توفير الخدمات كافة التي من شأنها ضمان سهولة أداء المناسك والإقامة المريحة للمشاركين ومرافقيهم».



وهنأ الرويح المعتمرين، داعيا الله أن يتقبل طاعتهم وأعمالهم، كما شكر كل من ساهم في الإعداد والتنظيم.



من جانبه، قال رئيس اللجنة الاجتماعية أيمن المطيري: ان هذه المبادرات تأتي في إطار الأنشطة الاجتماعية التي ينظمها النادي لموظفيه، مؤكدا الحرص على دعم هذه الرحلة وضمان سهولة أداء المناسك والإقامة المريحة للمشاركين.