

تهنئكم فنادق سانت ريجيس، شيراتون الكويت وفوربوينتس شيراتون الكويت بمناسبة عيد الفطر السعيد، أعاده الله على الكويت وأهلها بالخير والبركات وتدعوكم لقضاء أجمل الأوقات برفقة العائلة والأصدقاء في أجواء من الفخامة وأصالة الضيافة حيث للاعياد بهجتها الخاصة معنا ليلتقي الجميع بأجواء مفعمة بالمحبة على موائد الخير في مطاعم فاخرة ومتنوعة لتقديم تجارب فريدة لأشهى الأطباق من مختلف أنحاء العالم وخدمة ترتقي إلى أفضل المعايير التي عودتكم عليها فنادق سانت ريجيس، شيراتون الكويت وفوربوينتس شيراتون الكويت.



ويعاود مطعم ريكاردو الشهير استقبال رواده ابتداء من أول أيام عيد الفطر وسط أجواء كلاسيكية وفاخرة وأطباق إيطالية منتقاة ومحضرة على أيدي أمهر الطهاة، كما يستقبلكم مطعم الحمراء العالمي ببوفيه عامر وغني من المأكولات العالمية والكويتية، أما مطعم الطربوش اللبناني العريق فيرحب بكم لتتمتعوا بأفضل المازوات الباردة والساخنة وأشهى المأكولات اللبنانية، كما يرحب بكم مطعم بخارى الهندي ليقدم كنزا غنيا من الأطباق المحضرة بأجود أنواع التوابل الفاخرة. كذلك مطعم شهريار بأصنافه الشهية وأطيب المشاوي الايرانية مع خبز التنور الساخن. هذا ويستقبلكم المقهى الإنجليزي بأجوائه الراقية حيث النكهة الأصيلة للشاي الانجليزي مع تشكيلة من حلويات السكونز الشهية والمأكولات الخفيفة. وتقدم المدير العام لفنادق سانت ريجيس، شيراتون الكويت وفوربوينتس شيراتون الكويت فهد أبو شعر والادارة التنفيذية وجميع الموظفين بالتهاني والتبريكات من الكويت وأهلها الكرام وجميع المقيمين على أرضها الطيبة، متمنين للجميع عيد فطر سعيدا، وكل عام وأنتم بخير.