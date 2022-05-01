

قامت شركة إدارة المرافق العمومية بإطلاق مبادرة إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال توزيع وجبات الإفطار على الصائمين في منطقة المباركية، حيث تطوع عدد من موظفي الشركة في تلك المبادرة.



وتهدف مبادرة الشركة لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين إلى تفعيل روح المشاركة والعطاء والتخفيف عن كاهل الغير، وذلك انطلاقا من استراتيجية الشركة الرامية إلى المشاركة في تعزيز التعاون والتكاتف المجتمعي. وتحرص شركة إدارة المرافق العمومية على تطوير برنامجها الاجتماعي لشهر رمضان عاما بعد عاما وذلك لضمان تقديم أفضل الأنشطة التي تتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل وتعمق من ارتباط الشركة بالمجتمع الكويتي.



وفي هذه المناسبة، أبدى مدير الشؤون الإدارية للشركة فواز الغانم ارتياحه لهذه المبادرة، مثمنا جهود المتطوعين ودورهم في الخدمة العامة، ومؤكدا على أن ما قامت به الشركة ما هو إلا تعبير عن واجب اجتماعي والتزاما بالعادات والقيم المتوازنة.