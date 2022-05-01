تقدم رئيس مجلس الإدارة في جمعية النجاة الخيرية فيصل الزامل بأسمى آيات التهاني والتبريكات لأهل الكويت قيادة وحكومة وشعبا، وللمسلمين عامة بحلول عيد الفطر المبارك، سائلا الحق سبحانه أن يعيد هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات والأمن والإيمان على الكويت وأهلها والأمة الإسلامية جمعاء.



وقال الزامل: ان النجاة الخيرية طرحت العديد من المشاريع الخيرية طوال الشهر الكريم، من خلال حملتها «فرحتهم تسوى» والتي بفضل الله وتوفيقه لاقت تفاعلا مميزا من المحسنين الذين حرصوا على البذل والإنفاق في شهر رمضان المبارك، من هذه المشاريع كفالة الأيتام ومساعدة الأسر الفقيرة داخل الكويت وخارجها ودعم المشاريع الإغاثية للنازحين واللاجئين، والمشاريع الطبية والمشاريع الإنشائية التي تهدف إلى وقاية الأسر المحتاجة من ذل السؤال والقضاء على العوز والحاجة، مشيرا الى أن هناك أكثر من نصف مليون مستفيد من المشاريع في رمضان.