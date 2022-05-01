أعلنت مسابقة فادية السعد العلمية إحدى مبادرات مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي عن فوز الطالبات فرح حسين كمال وجنا وائل الشايجي وعذوب طلال المكيمي من مدرسة فاطمة الصرعاوي بالمركز الأول في المسابقة لعام (2021-2022) على المستوى المحلي للمرحلة الثانوية عن مشروع سترة نجاة مبتكرة للغوص الحر. وأشارت المسابقة في بيان صحافي لها امس الى فوز الطالبات إسراء محمد الشمري ودانة طارق الشطي ودرر غانم العنزي من ثانوية اليرموك بالمركز الثاني عن مشروع التحالف مع الشمس لمستقبل مستدام، وفوز الطالبات ندى حامد العازمي ولطيفة منذر العوضي وأنوار أحمد العربيد من ثانوية العصماء بنت الحارث بالمركز الثالث عن مشروع المطبات الفعالة.وأعلنت المسابقة عن حصول الطالبتين أميره ماجد الشمري ومسك سيف عجيل من مدرسة سارة راشد التوحيد على المركز الأول على مستوى مدارس المرحلة المتوسطة عن مشروع حماية خنصر اليد من استخدام الهاتف الذكي من مواد قابلة للتحلل.وأشارت الى انه حل بالمركز الثاني الطالبتان غنيمة وليد الصانع وفضيلة سلمان الشراح من مدرسة مشرف عن مشروع منقذ الحياة، وحل في المركز الثالث الطالبتان ريم حسين قمبر وريم عبدالله الكندري من مدرسة القادسية عن مشروع (كيف تستطيع الطحالب الخارقة إنقاذ عالمنا؟). وأوضحت المبرة انه على مستوى المرحلة الابتدائية، فاز بالمركز الأول الطالبتين غزل ناصر العنزي ومها مشعل عبدالله من مدرسة وربة الابتدائية عن قصة صورة من المستقبل. ولفتت الى انه حل في المركز الثاني الطالبتان الماس عبدالرزاق العنزي وديمة محمد العتيبي من مدرسة زينب بنت العوام عن قصة نوراني وقوة الدكتورة ميداسة وحل في المركز الثالث الطالبتان زهراء حسين عبدالغفور وفاطمة حسين خليل من مدرسة إشبيلية عن قصة مدن الأحلام.وقالت رئيسة المسابقة الشيخة نبيلة سلمان الحمود الصباح إن زيادة المشاركات في المسابقة تعزز مهارات البحث العلمي والعمل الجماعي وتحفز آلية التطوير والتقدم في مجال البحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة.وذكرت أن أهمية المسابقة تتمثل في تزويد الطالبات بأساس علمي في إعداد المشاريع القائمة على منهج «steam» في مجالات العلوم والتقنية الذين يتم تفسيرهما من خلال الهندسة والفنون، ويتم نقلهما من خلال القراءة والكتابة وكلها تستند إلى مجال الرياضيات «science-technology-engineering-arts-math» بناء على مستوى التخصص.من جانبها، قالت مدير عام المسابقة د.عائشة الهولي إن المسابقة واحدة من أهم المسابقات العلمية التي تقام بشكل سنوي محليا وخليجيا وعربيا للعمل على تنمية روح الإنجاز بين الطالبات، مشيرة إلى أن لجنة التحكيم انتهت مؤخرا من تحكيم جميع المشاركات من المراحل التعليمية الثلاث من عملها، حيث قامت بتحكيم المشاريع المشاركة من 9 مدارس للمرحلة الثانوية و13 مشاركة من المرحلة المتوسطة كما تم الانتهاء من تحكيم مشاركات قصص من الخيال العلمي للمرحلة الابتدائية من ثماني مدارس عن بعد.