اختتمت جمعية الفحيحيل التعاونية فعاليات الدورة الرمضانية الرابعة لكرة القدم التي حرص مجلس الإدارة على تنظيمها للمساهمين وأهالي المنطقة احتفاء بالشهر الكريم.



وتأتي هذه الدورة ضمن إطار حرص مجلس إدارة الجمعية على استثمار طاقات شباب المساهمين وأهالي المنطقة ونشر الوعي الرياضي.



وأقيمت المباريات على ملاعب الهيئة العامة للشباب والرياضة وسط جمهور من المساهمين وأهالي المنطقة لمتابعة الدورة، حيث استمرت الدورة لمدة 6 أيام، وكانت المباراة النهائية مساء السبت 16 أبريل بين كل من فريق ديوان الفحيحيل وفريق عيادة 32.



وعقب انتهاء المباراة، تقدم رئيس مجلس الإدارة مشعل العنزي بالشكر للفرق المشاركة والقائمين على تنظيم الدورة التي ترأسها ماجد خلف الطينان، حيث اتسمت الدورة بالروح الرياضية والمنافسة الشريفة.



وقد تم تكريم فريق عيادة 32 الفائز بكأس البطولة والميداليات الذهبية، كما تم تكريم فريق ديوان الفحيحيل الفائز بالمركز الثاني والميداليات الفضية.