هادي العنزي



أكد مدرب الفحيحيل داليبور ستاركيفيتش لـ«الأنباء» أن الهدف المبكر الذي أحرزه البرازيلي فرنانديز في الدقائق الـ5 الأولي أمام اليرموك، منح الفريق الثقة المطلوبة في بداية مواجهة صعبة ومهمة.



وأشار المدرب الكرواتي إلى أن مواجهة اليرموك للمرة الثانية تواليا خلال فترة قصيرة، زاد من صعوبة المباراة على الفريقين، مضيفا: «قدمنا أفضل ما لدينا على مدار شوطي المباراة، وأضعنا العديد من الفرص التي كان من شأنها مضاعفة النتيجة وفي النهاية حققنا فوزا مستحقا».



وذكر داليبور أن المباراة التي تنتظر الفريق في نصف النهائي ستكون صعبة جدا بغض النظر عن هوية المنافس، مضيفا: «قبل النهائي يتطلب بذل أقصى الجهود لتحقيق النتيجة المرجوة، وعلينا التحضر جيدا لتلك المواجهة نفسيا وبدنيا وفنيا».