عبدالعزيز جاسم



قال مدرب اليرموك أحمد حيدر بعد خسارة فريقه من الفحيحيحل إن لاعبيه قدموا مباراة كبيرة رغم الخروج من «أغلى الكؤوس»، مشيرا إلى أن «اليرامكة» سيطروا طوال شوطي المباراة، لكن النهاية لم تكن سليمة أمام المرمى، مضيفا: «رغم النقص العددي فاللاعبون لم يقصروا في أداء واجبهم إلا أن المنافس أتيحت له فرصتان وسجل هدفين وبالنهاية مباراة الكؤوس تمنح بطاقة التأهل إلى من يستغل تلك الفرص».



وبين حيدر: «سوء أرضية الملعب كانت على الفريقين ولن تكون عذرا لأننا نحن من سيطرنا على مجريات المباراة»، لافتا إلى أن مصيره من البقاء مع الفريق من عدمه لم يتحدد بعد.