يعقوب العوضي



توج القرين بلقب بطولة كأس اتحاد كرة اليد لفئة الشباب تحت 19 سنة بعد فوزه مساء الجمعة على كاظمة بنتيجة 21-20 في المباراة النهائية، فيما خطف الكويت المركز الثالث بفوزه على الفحيحيل بنتيجة 31-19.



وعقب المباراة النهائية، قام أمين السر المساعد في الاتحاد عبدالله الذياب وعضو مجلس الإدارة فؤاد البلوشي إلى جانب مدير اللعبة في نادي القرين عبدالعزيز يالوس ومساعده حامد مزعل ومدير اللعبة في كاظمة عمر الملا بتسليم كأس البطولة وتقليد الميداليات للفرق المتوجة، اذ أكد عبدالعزيز يالوس أن القرين قدم مستوى مميزا طوال الموسم، مشيدا بالجهود التي بذلها اللاعبون والجهازان الإداري والفني، مضيفا «لدينا دعم مجلس إدارة النادي بمختلف أنواعه ومتابعة حثيثة وحرص منهم على تطوير اللعبة في مختلف المراحل السنية».



من جانبه، أشاد عمر الملا بجهود «البرتقالي» وبلوغ المباراة النهائية، مؤكدا أن الفريق قدم كل ما يملك على أرضية الملعب وأن إدارة النادي تقدم الدعم المادي والمعنوي وصولا بمختلف الألعاب إلى أفضل المستويات وليس كرة اليد فقط.

إلى ذلك، وقع اختيار الاتحاد الدولي لكرة اليد على كل من أمين السر المساعد عبدالله الذياب ومدير المركز الإعلامي في الاتحاد عبدالله حسين ليكونا ضمن اللجنة الفنية المعنية ببطولة كأس العالم للشابات تحت 18 سنة المقررة في مقدونيا يوليو المقبل.