ناصر العنزي ـ مبارك الخالدي



نجح النصر والفحيحيل في حجز مقعدين من المربع الذهبي لكأس سمو الأمير بتجاوز الشباب واليرموك على التوالي في ربع نهائي المسابقة بنتيجة واحدة 2-1، لينتظران الفائزين من مواجهتي الكويت مع كاظمة والعربي مع السالمية اللتين أقيمتا مساء امس السبت.



ففي المباراة الاولى، تخطى النصر الشباب «المترنح بعد الهبوط الى مصاف دوري المظاليم بنتيجة 2-1 لينتظر الفائز من العربي والسالمية، اذ سجل هدفيه المتألق عدي الصيفي في الدقيقتين «27 و53»، فيما سجل للشباب علاء الدالي «59»، لكنه فقد لاعبه النشط ناصر العجمي الذي خرج بالبطاقة الحمراء للتدخل الخشن «75» في حالة لا تستدعي منه ذلك.



وبشكل عام فرض «العنابي» أسلوب لعبه على خصمه وأجبره على التراجع لصد هجماته المنظمة في الشوط الأول والتي أسفرت عن هدف وإضاعة فرص أخرى، اذ قاد مشاري العازمي خط الوسط وشكلت كراته خطورة كبيرة كما برز الثنائي ناصر العجمي وعدي الصيفي اللذان اخترقا دفاع الشباب وهددا مرمى الحارس سعد العنزي، أما الشباب فلم يكن حضوره الهجومي يشفع له بالفوز رغم انه لعب بعناصره الأساسية فيما ظهر دفاعه مرتبكا، وان تحسن قليلا في الشوط الثاني بعد تغييرات أبرزها دخول علاء الدالي ورغم انه قلص الفارق لكنه لم يتمكن من إدراك التعادل بعدما فرط في الفرص المتاحة للتسجيل.



وفي ثان اللقاءات، نجح الفحيحيل في تكرار سيناريو الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز حين فاز على اليرموك ما سمح له بضمان بطاقة الاستمرار في دوري الأضواء بينما أرسل «اليرامكة» إلى دوري المظاليم.



الفحيحيل الذي ينتظر الفائز من الكويت وكاظمة، حقق الأهم وتقدم مبكرا عبر البرازيلي لويس فرنانديز في الدقيقة «4» بعدما توغل من منتصف الملعب وسدد كرة قوة من على حدود المنطقة لتسكن شباك الحارس فيصل المكيمي، واستمر اللعب سجالا حتى انتفض اليرموك في الربع ساعة الأخير ومن تمريره لسفيان لكزير في العمق الدفاعي كاد كارلوس اندريس أن يدرك التعادل لكن كرته ارتدت من القائم الأيسر للحارس خالد العجاجي «39»، وفي الشوط الثاني واصل اليرموك ضغطه واجرى المدرب أحمد حيدر تبديلات هجومية عاد من خلالها إلى أجواء المباراة ومن كرة عرضية متقنة لأحمد شبيب على رأس علي أشكناني غير المراقب الذي وضع الكرة باتقان في شباك العجاجي «70» وهو ما استفز «الاشاوس» من جديد ليتقدم للهجوم حتى سجل هدف الفوز من كرة ثابتة نفذها ناصر القحطاني لتسقط أمام المدافع المتقدم عبدالله الشامي سددها على يسار الحارس المكيمي «80».