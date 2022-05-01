عبدالعزيز جاسم



أكد رئيس نادي النصر خالد الشريدة عقب فوز «العنابي» على الشباب أن الفريق طوى صفحة التأهل للمربع الذهبي ليفكر من الآن في مواجهة نصف النهائي، لافتا إلى أن الفريق يؤدي واجبه على أكمل وجه وستكون لنا بصمة في البطولة.

ونفى الشريدة ما تردد مؤخرا حول انتقال مدافع الفريق العاجي أدو روبن إلى القادسية، مؤكدا في الوقت ذاته أن اللاعب باق مع النصر في الموسم المقبل.



من جهته، قال مدرب الفريق د.محمد المشعان أنه دائما ما يخشى المباراة التي يعتقد البعض أنها مضمونة قبل أن تبدأ خصوصا وأن المنافس هبط لدوري الدرجة الأولى لكن تلك المباريات تكون صعبة وبالفعل كانت كذلك عندما تعرض لاعبنا ناصر العجمي للطرد في الشوط الثاني، مشيرا إلى أن الفريق قدم شوطا أول جيدا أضاع من خلاله العديد من الفرص.



وأوضح أنه لم يجدد عقده مع الفريق حتى الآن لكنه يمتلك العرض والعقد وسيقوم بتعديل بعض الأمور لأن النصر يبقى بيته ويحترمه كثيرا.