هادي العنزي



تشارك لاعبتا منتخبنا الوطني للكراتيه للشابات جود توفيق وتولاي أحمد في منافسات «الكاتا» في دوري الشباب العالمي للكراتيه، المقام حاليا بمدينة ليماسول في قبرص حتى 2 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 25 دولة.



وأبدت عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس لجنة رياضة المرأة فاطمة حيات اعتزازها بمشاركة بطلتي الكويت في إحدى أهم وأكبر البطولات العالمية للكراتيه، وقالت: «اليوم نشهد بفخر كبير حضورا مشرفا لجود وتولاي في دوري الكراتيه العالمي للشباب والشابات، وهذا جاء نتيجة عمل متواصل، وحرص دائم للوصول إلى أفضل المستويات ونأمل لهما كل التوفيق والنجاح ورفع علم الكويت عاليا».

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للكراتيه محمد الجاسم أن مشاركة بطلتي الكويت تؤكد على النهضة التي يشهدها كراتيه السيدات بمختلف مراحله السنية، مضيفا: «تأتي هذه المشاركة ثمرة لجهود كبيرة، ودعم دائم من قبل مجلس الإدارة، وجميع اللجان العاملة في الاتحاد، وحريصون على تطوير المستوى الفني لجميع لاعبات المنتخب، وكل ما من شأنه إيصالهن لأفضل المستويات».



إلى ذلك، أشادت رئيسة اللجنة النسائية في اتحاد الكراتيه سعاد الرومي بدعم واهتمام مجلس إدارة اتحاد الكراتيه.

وقالت: «سعيدة بهذه المشاركة العالمية، ونأمل تحقيق أفضل النتائج لبطلتي الكويت بقيادة المدربة الإسبانية ليدا افريغون، رغم المنافسة الصعبة والمتوقعة بوجود نخبة لاعبات العالم».