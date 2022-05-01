نظم نادي البولينغ 3 بطولات للعبة خلال رمضان استمرت منافساتها حتى نهاية الشهر المبارك بمشاركة أكثر من 120 لاعبا ولاعبة من مختلف الأعمار، وحضر رئيس مجلس إدارة نادي البولينغ الشيخ طلال المحمد وأمين السر العام محمد الفارسي مراسم تكريم الفائزين في اليوم الختامي للبطولة الأخيرة.

وقد جاء تنظيم البطولات الثلاث ضمن جهود مجلس إدارة نادي البولينغ للارتقاء باللعبة والنهوض بها ورفع المستوى الفني والبدني للاعبين واللاعبات وتوسيع قاعدة المشاركة.

من جهته، قال مدير البطولة خالد حبيب: «تنظيم مثل تلك البطولات يساهم في دعم اللعبة واكتشاف المواهب الجديدة، في ظل مشاركة فاعلة وإيجابية من قبل اللاعبين بمختلف المراحل السنية».