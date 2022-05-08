يحيى حميدان



تغلب منتخبنا الوطني لكرة الصالات على البوسنة 5-2 في مباراة ودية أقيمت بالعاصمة البوسنية سراييفو في إطار استعدادات «الأزرق» للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية، سجلها عبدالرحمن المسبحي (هدفان) ويوسف الخليفة وعبدالرحمن الطويل وصالح الفاضل. وسيلتقي المنتخبان مرة أخرى اليوم.



هذا، وقال مدير «أزرق الصالات» حسين في اتصال خاص مع «الأنباء» ان التجربة كانت أكثر من ممتازة، وأبدى الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو» سعادته بالأداء وتطبيق اللاعبين للجمل التكتيكية المطلوبة منهم، مضيفا أن «الأزرق» خاض اللقاء بوجود بعض الغيابات مثل الحارس فهد الخواري وعبدالرحمن الوادي للإصابة، كما لم يلتحق بالوفد اللاعب عبدالعزيز البسام لظروف خاصة، لكن ثقتنا كبيرة في اللاعبين الموجودين في القائمة.