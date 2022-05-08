يحيى حميدان



حجز كاظمة المقعد الأول في نهائي كأس الأمير «أغلى الكؤوس» عقب تجاوزه عقبة الفحيحيل 3-0 مساء امس على ستاد عبدالله الخليفة ضمن الدور نصف النهائي.



الشوط الأول، جاء سريعا ومثاليا من جانب كاظمة بعدما أطبق سيطرته على منطقة الوسط وحرم الفحيحيل من الهجوم بحرية، وتوالت الفرص الخطرة لـ «البرتقالي» قبل أن يفتتح مهاجمه شبيب الخالدي التسجيل من ضربة جزاء صحيحة احتسبها الحكم الاستوني كريستو توهفر (27).



وسجل كاظمة الهدف الثاني عن طريق الاردني يوسف ابو جلبوش «صيصا» بعد متابعة مميزة لتسديدة زميله عبدالله الفهد، التي عجز الحارس خالد العجاجي عن صدها بالشكل السليم وذلك في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الاول.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريق «الكظماوي» سيطرته وأهدر عدة فرص سانحة للتسجيل، ونشط الفحيحيل في النصف ساعة الأخير وفرط المهاجم العاجي سيدريك هنري بأخطر فرص «الأحمر» بعد انفراده بشكل كامل ولكنه سدد الكرة بعيدا عن المرمى.

وحسم كاظمة الأمور بتسجيله الهدف الثالث بواسطة الاردني أحمد عرسان إثر تمريرة رائعة من عمر الحبيتر (72).