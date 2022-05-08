يعقوب العوضي



أعلن الكويت نفسه أول المتأهلين إلى المربع الذهبي من بطولة كأس اتحاد كرة اليد في نسختها الـ 54 بالفوز على القادسية بنتيجة 33-26، إذ جاء الشوط الأول متكافئا بين الطرفين ورجح كفة «الأبيض» حارس المرمى علي صفر كما كان لتحركات سيف العدواني وفرانكيس وكارول وانخيل هيرنانديز التأثير الكبير على النتيجة، في المقابل نجح «الأصفر» في الوقوف ندا لند مع حامل اللقب، وتألـــق من جانبه كل من أحمد المقابي ومحمد حبيب المحترفين البحرينيين إلى جانب ناصر بوخضــرا ومبارك الخالدي وحارس المرمى فهــد كرم.



ولم يكن الشوط الثاني على قدر الأول من الندية حيث بسط «العميد» نفوذه على المنافس وتفوق عليه في استغلال الهجمات المعاكسة وتحقيق المطلوب عبر اللعب على المضمون وتقدم بفارق 6 أهداف في النصف الأول من الشوط 27-21 واستمر في بسط سيطرته لنهاية اللقاء.