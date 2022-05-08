مبارك الخالدي



تنطلق مساء اليوم تدريبات منتخبنا الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب التشيكي فيتسلاف لافيكا، وذلك على ستاد نادي الشباب.



وكان الجهاز الفني لـ «الأزرق» قد أعلن في وقت متأخر من مساء يوم أمس قائمة من 24 لاعبا لحضور التدريبات ليس من بينهم لاعبو العربي والكويت الذين يستعدون مع فريقيهما «الأخضر» و«الأبيض» لخوض بطولة كأس الاتحاد الآسيوي التي تقام بنظام التجمع في 18 الجاري، كما سيغيب عن التدريب لاعبو كاظمة والسالمية والنصر والفحيحيل المتأهلون إلى المربع الذهبي لبطولة كأس سمو الأمير.



ويستعد المنتخب لخوض نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين، إذ من المقرر أن يستضيف مجموعته الأولى التي تضم منتخبات كل من الأردن وإندونيسيا ونيبال، وذلك خلال الفترة من 8 حتى 14 يونيو المقبل.



وترددت في الساعات الأخيرة نية الجهاز الفني استدعاء 4 حراس مرمى وهم: خالد الرشيدي وحسين كنكوني وخليفة ارحيل وأحمد عادي، كما تم استدعاء اللاعبين بدر جمال وناصر العجمي.



وأشارت مصادر مقربة إلى أن المرحلة الحالية ستشهد تصفية قائمة اللاعبين الأولى ليتم توجيه المستبعدين للانضمام إلى المنتخب الأولمبي الذي يواجه استحقاقا مهما في يونيو المقبل والمتمثل في المشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 إذ يلعب المنتخب في المجموعة الثانية إلى جوار منتخبات الأردن والعراق وأستراليا.