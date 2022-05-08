مبارك الخالدي



استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي تدريباته المعتادة استعدادا لخوض منافسات مجموعته الثانية في كأس الاتحاد الآسيوي، إذ يأمل «الأخضر» تناسي فشله في الحفاظ على لقب الدوري ويسعى لوضع بصمته في كأس الاتحاد الآسيوي وهي البطولة التي يعود إليها الفريق منذ 2009 عندما بلغ الدور الربع النهائي.



وأوضح مجلس إدارة النادي في بيان رسمي أن «الأخضر» يتدرب على فترتين صباحية ومسائية بحضور كل اللاعبين وبقيادة المدرب الكرواتي انتي ميشا.



ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكرا داخليا استعدادا لخوض منافسات البطولة، إذ يستضيف مجموعته الثانية التي تضم فرق الرفاع البحريني وشباب الخليل الفلسطيني وظفار العماني على أرض ستاد نادي الكويت وذلك خلال الفترة من 18 الجاري وحتى 24 منه.

هذا، ويبدأ العربي مواجهاته بلقاء الرفاع في 18 الجاري ثم شباب الخليل في 21 منه، على أن يختتم مواجهاته بلقاء نادي ظفار في 24 منه.