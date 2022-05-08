مبارك الخالدي



مع قرب الموعد المحدد لإجراء انتخابات اتحاد كرة القدم في دورته الجديدة والمحدد لها 20 الجاري، تشير المعطيات إلى أن منحى المنافسة على مقعد الرئاسة والذي يتنافس عليه كل من رجل الأعمال عبدالله الشاهين وجمال الكاظمي وفواز الحساوي رئيسا العربي والقادسية السابقين في تصاعد مستمر ولن تتسم بالهدوء كما كان متوقعا، فقد استثمر المرشحون الثلاثة عطلة عيد الفطر المبارك لتكثيف الاتصالات والمشاورات لتعزيز موقف كل منهم.



فمن جانبه، لايزال مرشح الأغلبية عبدالله الشاهين يلقى الدعم من 13 ناديا أعلنوا تزكيتهم له في بيان مشترك، إذ لاتزال الأندية الـ 13 صامدة على موقفها حتى الآن، كما يترقب الجمهور الرياضي بيانا رسميا من الشاهين يتضمن المشروع التطويري الذي يحمله للنهوض بكرة القدم الكويتية.



فيما طالب المرشح جمال الكاظمي الهيئة العامة للرياضة بالتزام الحيادية والشفافية مع جميع المرشحين، إذ قال في بيان رسمي: «نثق في الهيئة ومسؤوليها، وهذا ما عهدناه في السنوات السابقة بأن يعملوا للشباب الرياضي والتزاما بالأنظمة الأساسية واللوائح المحلية والدولية».



وجاء بيان الكاظمي تحذيرا وردا على تسريبات ترددت في الشارع الرياضي عن دور «مزعوم للهيئة لصالح أحد المرشحين».



وأخيرا، عزز المرشح فواز الحساوي موقفه بإعلان إدارة نادي القادسية دعمه والوقوف خلفه فضلا عن تأييد جماهير «الأصفر» العريضة والمؤثرة في توجهات الشارع الرياضي، وهذا ما عبرت عنه الكثير من عبارات التأييد في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.