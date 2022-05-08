أكد مدير منتخب الغوص الحر في النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ نايف سكين أن منتخبنا يواصل استعداده بقوة للمشاركة في بطولة العالم للغوص الحر التي ستقام في مدينة بلغراد الصربية، لافتا إلى أن هناك معسكرا خارجيا بذات المدينة سيقام لمدة 10 أيام تسبق البطولة، وذلك لتجهيز اللاعبين بصورة لائقة.

وأشار إلى أن الوفد الذي يترأسه عضو مجلس الإدارة فواز الهويدي ويضم عضو اللجنة الفنية وليد الشويعي والإداري عيسى جوهر و3 لاعبين، هم: عبدالله الحماد، حمد علام، ويعقوب بن جبل وجميعهم يمتلكون خبرة وقادرين على تحقيق أرقام قياسية جديدة شخصية ووطنية.

من جهته، قال اللاعب حمد علام الكندري إن المشاركة تمثل الكثير له وللاعبي المنتخب لأن البطولة ستشهد مشاركة نخبة أبطال العالم ما يسهم في اكتساب الخبرة من خلال المنافسة المباشرة في اللعبة والتي بدأنا نتطور فيها كثيرا بالآونة الأخيرة وظهر ذلك بشكل كبير من خلال النتائج التي حققناها في البطولات السابقة التي شاركنا فيها.