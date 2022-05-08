يشارك منتخب الجمباز الإيقاعي للفتيات في بطولة پولندا الدولية التي انطلقت 4 مايو وتستمر حتى يوم غد، اذ يترأس وفد المنتخب عضو اللجنة النسائية في اتحاد اللعبة سعاد الكندري مع 3 لاعبات، هن: نور الرزيحان وسارة البناي وراية القصار إلى جانب المدربة الكرواتية إيرنيا كوفالتشوك.



وتأتي مشاركة المنتخب في هذه البطولة ضمن خطة إعداد طويلة وضعتها المدربة إيرينا بالتنسيق مع اللجنة الفنية واتحاد اللعبة، وتهدف إلى وضع اللاعبات في أجواء المنافسات الدولية وتوفير فرص احتكاك مع مدارس متنوعة في اللعبة من أجل إيصال اللاعبات إلى المستوى الذي يؤهلهن للمنافسة في أقوى المسابقات الدولية، إذ تعتبر بطولة پولندا من المناسبات المهمة والقوية كونها تحظى بمشاركة واسعة من دول أوروبية عدة ومتقدمة في لعبة الجمباز الإيقاعي.