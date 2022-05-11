أعلن نادي مان سيتي، متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أمس، في بيان توصله الى اتفاق لضم المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند الألماني بدءا من أول يوليو المقبل.



وأضاف النادي «سيتم حسم الصفقة بمجرد توصل النادي الى اتفاق نهائي مع اللاعب بشأن بنود العقد».



ولم يذكر السيتي التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام ألمانية ذكرت أن التكلفة الإجمالية لشراء هالاند في عقد يمتد لعدة سنوات قد تتجاوز 300 مليون يورو بما في ذلك راتبه وأتعاب الوكيل والمكافآت.



وارتفعت قيمة مهاجم منتخب النرويج البالغ من العمر 21 عاما بشكل كبير بفضل مستواه المبهر مع دورتموند بعد انضمامه من سالزبورغ النمساوي قبل عامين.



إلى ذلك، ذكر تقرير إخباري أن المهاجم الألماني كريم أديمي تواجد بنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم من أجل الخضوع للفحوص الطبية اللازمة تمهيدا لضمه إلى صفوف الفريق.



وذكرت شبكة «سكاي» التلفزيونية أن نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي، الذي يلعب له أديمي، سمح للاعب بالخضوع لتلك الفحوص الطبية قبل الإعلان عن حسم الصفقة رسميا.



وتتراوح قيمة الصفقة بين 30 و40 مليون يورو، وسيوقع اللاعب عقدا لمدة 5 أعوام تنتهي في عام 2027.



وينتظر أن يعزز أديمي خط هجوم بوروسيا دورتموند في ظل الرحيل المنتظر لهالاند عن الفريق للانضمام لمان سيتي.