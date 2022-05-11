أقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إصلاحات على مسابقة دوري أبطال أوروبا من خلال إضافة 4 أندية، ليرتفع العدد إلى 36 اعتبارا من موسم 2024-2025 كما أعلن الاتحاد القاري أمس في فيينا.

وسيرتفع بالتالي عدد المباريات التي سيخوضها كل ناد في الدور الأول بنظام المجموعة الى 8 أمام خصوم مختلفين (4 على أرضه و4 خارجها) بدلا من 6 أمام 3 خصوم (3 ذهابا و3 إيابا) بحسب النظام الحالي.

وقال رئيس الاتحاد القاري السلوفيني الكسندر تشيفيرين: «نحن واثقون من ان النظام الجديد الذي تم اختياره يمنح التوازن الحقيقي ومن شأنه تطوير ميزان المنافسة وتوفير إيرادات صلبة نستطيع توزيعها على الأندية، رابطات الدوري وعلى كرة القدم في مختلف أنحاء قارتنا».



وستمنح المقاعد الـ 4 الجديدة بحسب المعايير التالية:



٭ مقعد واحد للنادي الذي يحتل المركز الثالث في الدولة المصنفة خامسة قاريا.



٭ مقعد واحد للنادي المتوج بدوري بلاده من خلال رفع عدد الأندية المتأهلة عبر «مسار الأبطال» من 4 إلى 5.



٭ مقعدان أخيران للاتحادات التي تحقق أنديتها أفضل نتائج جماعية في الموسم السابق (مجموع عدد النقاط الحاصلة عليها مقسومة على عدد الأندية المشاركة)، هذان الاتحادان سيحصلان على مقعد للنادي الأفضل تصنيفا في الدوري المحلي بعد المقاعد المخصصة لدوري الأبطال، على سبيل المثال، في نهاية الموسم الحالي، فإن الاتحادين اللذين سيضيفان ممثلا عنهما في دوري الأبطال بالاعتماد على النتائج الجماعية لأنديتها هما: إنجلترا وهولندا.