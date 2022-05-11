يسعى إشبيلية وأتلتيكو مدريد إلى حسم البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين الى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عندما يستضيف الأول ريال مايوركا ويحل الثاني ضيفا على إلتشي، اليوم في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ويحتل إشبيلية المركز الثالث برصيد 65 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام أتلتيكو مدريد الرابع.



وضمن ريال مدريد المتوج باللقب وغريمه التقليدي برشلونة الثاني البطاقتين الأوليين، وانحصرت المنافسة على البطاقتين المتبقيتين بين اشبيلية وأتلتيكو مدريد وريال بيتيس وبنسبة اقل ريال سوسييداد السادس برصيد 56 نقطة.



ويأمل الفريق الأندلسي والقطب الثاني للعاصمة في حسم بطاقتيهما قبل قمتهما المرتقبة الأحد المقبل في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة على ملعب «واندا متروبوليتانو» في مدريد.



ويطمح إشبيلية لاستغلال عاملي الأرض والجمهور ومعاناة ضيفه ريال مايوركا الثامن عشر والمهدد بالهبوط، من أجل استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الأخيرتين بتعادلين مع جاره قادش وفياريال.



في المقابل، يرغب أتلتيكو مدريد في البناء على فوزه على جاره ريال مدريد 1-0 الأحد عندما يحل ضيفا على إلتشي الرابع عشر.



ويلعب اليوم أيضا ديبورتيفو ألافيس مع إسبانيول، وأوساسونا مع خيتافي.



فرنسا



تقام مساء اليوم مباراتان في انطلاق المرحلة الـ 36 من الدوري الفرنسي، حيث يلتقي نيس مع سانت إيتيان، ونانت مع رين.