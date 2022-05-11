تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي مباراتين تمهيديتين في الموسم الجديد لدوري كرة السلة الاميركي للمحترفين NBA تجمعان ميلووكي باكس وأتلانتا هوكس يومي 6 و8 أكتوبر المقبل، حسب ما تم الاعلان عنه في مؤتمر صحافي في دبي.

وستكون أبوظبي أول مدينة في الشرق الاوسط تستضيف مباريات لفرق NBA في جزيرة ياس، بعد توقيع اتفاقية بين رابطة الدوري ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في نوفمبر 2021 تسري في 2022 وتستمر لسنوات مقبلة.



وتضمنت الاتفاقية أيضا إقامة دوري الناشئين لكرة السلة «جونيور إن بي ايه» في مدارس دولة الإمارات، والذي انطلق بالفعل في فبراير، الى جانب تجارب تفاعلية مع الجمهور بحضور نجوم كرة السلة الأميركية الحاليين والمعتزلين وعيادات لياقة بدنية.

وكان ميلووكي باكس توج في 2021 بطلا للدوري بعد 50 عاما من الابتعاد عن منصة التتويج، وهو سيلعب في ابوظبي للمرة الثالثة في مباريات خارجية منذ قدوم نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، بعد الأولى عام 2015 في لندن بمواجهة نيويورك نيكس، والثانية في باريس عام 2020 امام تشارلوت هورنتس.