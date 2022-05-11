يسعى مان سيتي إلى مواصلة حملته نحو لقب الدوري الانجليزي الممتاز عندما يحل ضيفا ثقيلا على ولفرهامبتون مساء اليوم في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 33 للمسابقة.



ويحتل «السيتي» صدارة الترتيب برصيد 86 نقطة، وهو يطمح للحفاظ على انتصاراته المحلية عقب خروجه الأوروبي القاسي على يد ريال مدريد في الدور نصف النهائي من دوري الأبطال.

وسيفتقد مان سيتي على الأرجح ثلاثي الدفاع روبن دياز وجون ستونز وكايل ووكر في المباريات الثلاث المتبقية في «البريمييرليغ»، لكن لاعب الوسط فرناندينيو قال إن المواهب الشابة في أكاديمية النادي تستطيع النجاح إذا حصلت على فرصة.

وخسر «السيتي» جهود مدافعه دياز بسبب مشكلة عضلية خلال الفوز 5-0 على نيوكاسل يونايتد، ليصبح أمامه أربعة مدافعين فقط من اللاعبين الكبار.



ويعاني نيثن أكي من إصابة بسيطة في الكاحل، لكن مان سيتي ربما يلجأ إلى المدافع سي.جيه إيجان-رايلي البالغ عمره 19 عاما، والذي خاض مباراته الأولى في الدوري كبديل للمدافع إيمريك لابورت أمام نيوكاسل، أو لوك مبيتي البالغ عمره 18 عاما والذي جلس على مقاعد البدلاء.



وقال فرناندينيو، الذي يستطيع أيضا اللعب في مركز قلب الدفاع، للصحافيين «لدينا بعض الإصابات الآن، وهذا طبيعي في نهاية الموسم».



وأضاف «إنه لمن دواعي سروري أن أتابع مشاركة بعض اللاعبين الشبان، لأنهم يحصلون على فرصة اللعب معنا خلال الموسم، ونحن نعرف ما يستطيعون فعله».



وتابع «إنهم يظهرون في كل مران أن بوسعهم اللعب مع الفريق الأول، ولقد حصل سي.جيه على فرصة اللعب لبعض الدقائق، وأنا سعيد من أجله، وأتمنى له كل التوفيق في مسيرته».



وتقام اليوم أيضا 3 مباريات مؤجلات من مراحل سابقة، حيث يلعب تشلسي مع ليدز يونايتد وهي مؤجلة من المرحلة الـ 33 أيضا، ويسعى كلا الطرفان لتحقيق الانتصار، الأول لضمان تواجده في دوري أبطال أوروبا، والثاني للهروب من خطر الهبوط للدرجة الأولى «البريميرشيب».



ويلعب ليستر سيتي مع نوريتش في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 21، وواتفورد مع إيفرتون في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 30.