أعلن نادي بوروسيا دورتموند، ثاني الدوري الألماني، تعاقده مع مهاجم سالزبورغ النمساوي الدولي الألماني النيجيري الأصل كريم أدييمي بعد دقائق من تأكيد رحيل مهاجمه الدولي النرويجي إرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي الإنجليزي ووقع أدييمي عقدا حتى عام 2027.



ويتمتع أدييمي بنشاط وفنيات عالية ويعتبر أحد نجوم المستقبل الذين يعلق عليهم مدرب المنتخب هانزي فليك آمالا كبيرة، وتوج بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) مع سالزبورغ على مدى السنوات الثلاث الماضية، ويتصدر قائمة هدافي الدوري النمساوي برصيد 19 هدفا في 27 مباراة هذا الموسم.



وبات أدييمي ثالث لاعب دولي يتعاقد معه دورتموند للموسم المقبل إلى جانب قلب الدفاع نيكلاس زوله (بايرن ميونيخ) ونيكو شلوتربيك (فرايبورغ).