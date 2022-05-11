أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، أنه تلقى من جماهيره «أكثر من 100 ألف طلب شراء تذاكر» لمباراة نهائي الدوري الأوروبي.



يأتي ذلك رغم تخصيص 10 آلاف تذكرة فقط لجماهير آينتراخت لحضور المباراة النهائية المقررة أمام غلاسكو رينجرز الاسكتلندي في مدينة أشبيلية الإسبانية 18 الجاري.



وقال عضو مجلس إدارة آينتراخت أكسيل هيلمان في بيان نشره النادي: «توقعنا طلبا كبيرا، لكن هذا الإقبال خلال 48 ساعة كان ضخما وفاق كل توقعاتنا».

وقال هيلمان إنه رغم سعادة النادي بهذا الاهتمام الهائل ونيته لتقديم أقصى جهد لتوفير التذاكر لأكبر عدد ممكن من المشجعين، فإن النادي «يدرك أن الكثيرين سيشعرون بخيبة أمل».



ويخوض آينتراخت فرانكفورت أول نهائي أوروبي له منذ عام 1980، الذي شهد تتويجه بلقب كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا) بالفوز في النهائي على بوروسيا مونشنغلادباخ.