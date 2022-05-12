حافظ ليفربول على آماله بالمنافسة على لقب بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعد ان قلب تخلفه أمام مضيفه أستون فيلا 0-1 الى فوز 2-1 الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة والثلاثين. وتساوى ليفربول مع مان سيتي بعدد النقاط (86 نقطة) لكن الاخير يتفوق بفارق الاهداف.



وأجرى المدرب الالماني لليفربول يورغن كلوب خمسة تبديلات على التشكيلة التي خاضت المباراة الاخيرة ضد توتنهام وانتهت بتعادل فريقه 1-1 وابتعاده بفارق 3 نقاط عن مان سيتي المتصدر.



وكان ابرز الذين ابقاهم كلوب على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين المصري محمد صلاح هداف الدوري برصيد 22 هدفا ولاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا، ربما لإراحتهما قبل المباراة النهائية لمسابقة كأس انجلترا السبت المقبل ضد تشلسي، وسجل هدفي «الريدز»، جويل ماتيب (6)، وساديو ماني برأسه (65)، فيما سجل البرازيلي دوغلاس لويس (3) هدف استون فيلا الوحيد.



اما النقطة السوداء الوحيدة في امسية ليفربول فهي اصابة لاعب وسطه البرازيلي المؤثر فابينيو في العضلة الخلفية لقدمه اليسرى (30) ما قد يحرمه من المشاركة في نهائي كأس انجلترا وربما في نهائي دوري ابطال اوروبا ضد ريال مدريد الاسباني في 28 من الشهر الجاري في باريس.



وقال قائد ليفربول جوردان هندرسون بعد الفوز:«كان اللاعبون رائعين في الآونة الاخيرة ولم يختلف الامر في هذه الأمسية»، مضيفا كنا ندرك أن المباراة ستكون صعبة، لأننا كنا نواجه فريقا قويا لكننا كافحنا طوال الدقائق التسعين لنخرج بالفوز.



إلى ذلك، يخوض أرسنال مباراة صعبة جدا اليوم على أرض جاره وغريمه التاريخي في شمال لندن توتنهام (62 نقطة) في مواجهة مؤجلة من الجولة الـ 22 للدوري الإنجليزي، ويبدو «المدفعجية» منتشيا بـ 66 نقطة من أربعة انتصارات متتالية، وضعته في مركز جيد لضمان المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، حتى انه اصبح قادرا على انتزاع المركز الثالث من تشلسي، بعد أن قلص الفارق معه الى نقطة اثر فوزه على ليدز بهدفي إدي نكيتياه (2-1) واهدار تشلسي تقدمه بهدفين على ضيفه ولفرهامبتون (2-2).



وقال مدربه الإسباني ميكل أرتيتا الذي جدد عقده حتى 2025 ويحاول قيادة «المدفعجية» إلى دوري الابطال للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017: «نخوض هذه المباراة بالحماسة نفسها، لكننا ندرك ان هذه اللحظة قد تكون حاسمة».