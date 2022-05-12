أعلن نادي بوروسيا دورتموند ثاني الدوري الألماني لكرة القدم تعاقده مع مهاجم سالزبورغ النمساوي الدولي الألماني النيجري الأصل كريم أدييمي بعد دقائق من تأكيد رحيل مهاجمه الدولي النرويجي إرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.



ووقع أدييمي (20 عاما و3 مباريات دولية) عقدا حتى عام 2027، ويتمتع أدييمي بنشاط وفنيات عالية ويعتبر أحد نجوم المستقبل الذين يعلق عليهم مدرب المنتخب هانزي فليك آمالا كبيرة.



توج بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) مع سالزبورغ على مدى السنوات الثلاث الماضية، ويتصدر قائمة هدافي الدوري النمساوي برصيد 19 هدفا في 27 مباراة هذا الموسم.



وبات أدييمي ثالث لاعب دولي يتعاقد معه دورتموند للموسم المقبل إلى جانب قلب الدفاع نيكلاس زوله (بايرن ميونيخ) ونيكو شلوتربيك (فرايبورغ).



وقال المدير الرياضي لدورتموند ميكايل تسورك «إنه لاعب لديه اعجاب كبير بدورتموند، كان قلبه ينبض باللونين الأصفر والأسود عندما كان مراهقا، ورفض عروضا عدة أخرى من كبرى البطولات الأوروبية من أجل اللعب مع بوروسيا دورتموند».



وتوج أدييمي بطلا لأوروبا مع المنتخب الأولمبي لألمانيا عام 2021.