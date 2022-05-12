لن يحاكم بطل الملاكمة الأميركي السابق مايك تايسون في قضية ضربه الشهر الفائت راكبا يعتقد أنه كان ثملا أخذ يضايقه في إحدى الطائرات، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية عن مدع عام في ولاية كاليفورنيا الأميركية كان مولجا النظر في الحادثة.

وأوضح المدعي العام في مقاطعة سان ماتيو ستيف واغستاف أن هذا القرار «يستند إلى الظروف المحيطة» بما حصل وفق ما أظهرت مقاطع الفيديو والشهادات، ولاسيما منها «سلوك الضحية».

وحصلت الحادثة في 20 أبريل الفائت قبل اقلاع طائرة تابعة لشركة «جت بلو» متوجهة من سان فرانسيسكو إلى فلوريدا. وأقدم الملاكم السابق البالغ 55 عاما على ضرب الراكب مرات عدة بعد دقائق من صعوده على الطائرة.

وشرح المدعي العام ستيف واغستاف لصحيفة «لوس أنجليس تايمز» أن الراكب البالغ 36 عاما بدا مخمورا وكان يصرخ بوقاحة على الركاب الذين يدخلون الطائرة. وأفادت بعض الشهادات بأن قنينة ماء بلاستيكية ألقيت على مايك تايسون الذي كان جالسا أمام هذا الراكب.



واعتبر المدعي العام أن «هذه القضية ليست من صلاحية المحاكم الجنائية».