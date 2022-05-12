أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الثلاثاء أن نهائيات كأس أوروبا التي منح شرف استضافتها إلى ألمانيا في سبتمبر 2018، ستفتتح في 14 يونيو بملعب «أليانز أرينا» في ميونيخ، وتختتم في 14 يوليو بالملعب الأولمبي في العاصمة برلين 2024.

ووضعت اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري روزنامة النهائيات التي ستقام في عشر مدن ألمانية مع العودة إلى نظام الاستضافة في بلد واحد بعد نسخة 2020 الذي أقيمت العام الماضي في 11 دولة في القارة العجوز.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان «لأول مرة، تم تضمين التأثير البيئي في معايير لوائح البطولة»، مضيفا خلال دور المجموعات ستقام المباريات في منطقتين فقط، لتقليص المسافات للمنتخبات والجماهير، وتسهيل مهمة الوفود التي تسافر بالقطار أو الحافلة من معسكرها الأساسي إلى مكان إجراء المباريات.