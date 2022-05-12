سجل الدوري الإسباني لكرة القدم خسائر بلغت 892 مليون يورو في موسم 2020-2021 الذي تفشى فيه فيروس كورونا، فيما مثل نادي برشلونة أكثر من نصف العجز، بحسب أرقام أعلنتها رابطة «الليغا».



ويتحمل برشلونة 56% من خسائر تلك الفترة قبل احتساب الضرائب، إذ عانت الأندية الإسبانية من التداعيات الاقتصادية للملاعب الخالية من الجماهير وتراجع مداخيل شباك التذاكر.



وأضافت الرابطة أن تراجع حجم انتقالات اللاعبين، جداول البث المضغوطة وتقلص الإيرادات التجارية لعبت دورا أساسيا أيضا.



وسجلت أندية «الليغا» إيرادات بقيمة 3.81 مليارات يورو (نحو 4 مليارات دولار) لموسم 2020-2021، ما يمثل تراجعا بنسبة 24.1% عن موسم 2019-2020 والذي تأثر أيضا بجائحة كورونا لكن في أشهره الأخيرة.