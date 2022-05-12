أعرب رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد الجابر عن سعادته البالغة بالإنجاز العربي غير المسبوق الذي حققته لاعبة التنس التونسية أنس جابر بعد فوزها بلقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس لتصبح بذلك ضمن أفضل 7 لاعبات على مستوى العالم.

وأكد الجابر ان هذا الإنجاز الذي تحقق لم يأت من فراغ بل جاء بعد مواصلة العمل والعطاء وبذل مزيد من الجهد والارتقاء بالمستوى والإصرار على النجاح وإثبات الذات وهو السمة المميزة للاعبة التي أصبحت فخرا للعرب في المحافل القارية والدولية للعبة التنس ونموذجا مشرفا يجب على الجميع الاقتداء به من أجل انطلاق اللعبة على المستوى العربي نحو مزيد من الإنجازات القارية والدولية.

وبهذه المناسبة، بعث الجابر برسالتي تهنئة إلى رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية محرز بوصيان ورئيسة الجامعة التونسية للتنس (اتحاد التنس الوطني) في تونس، ونائب رئيس الاتحاد العربي د.سلمى المولهي أعرب خلالهما عن فخره واعتزازه وجميع منتسبي لعبة التنس على المستوى العربي بهذا الإنجاز.