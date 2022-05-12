واصل برشلونة انتفاضته في الآونة الأخيرة واقترب من تأمين الوصافة بتغلبه على ضيفه سلتا فيغو 3-1 الثلاثاء في افتتاح المرحلة الـ36 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في إسبانيا.



وسجل الهولندي ممفيس ديباي (30) والغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (41 و48) أهداف برشلونة، وياغو أسباس (60) هدف سلتا فيغو.



وفرض أوباميانغ نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين في الدقيقتين 41 و48 رافعا رصيده الى 11 هدفا هذا الموسم.



كما يدين الفريق الكاتالوني بفوزه الى جناحه الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي صاحب تمريرتين حاسمتين الأولى إلى ديباي افتتح منها التسجيل (30)، والثانية بنسخة طبق الأصل إلى أوباميانغ سجل منها هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه (58).



لكن برشلونة خسر خدمات مدافعه الدولي الأوروغوياني رونالد أراوخو بسبب إصابة قوية في رأسه إثر اصطدامه برأس زميله الواعد غافي اثر كرة هوائية (61).



وأكد برشلونة في بيان أن «أراوخو يعاني من ارتجاج في المخ وتم نقله إلى أحد المستشفيات لإجراء فحوصات معمقة».



إلى ذلك، استعاد ريال بيتيس الخامس نغمة الانتصارات وشدد الخناق على أتلتيكو مدريد الرابع بفوزه الكبير على مضيفه فالنسيا 3-0، وانتظر «بيتيس» حتى الشوط الثاني لتسجيل ثلاثيته عبر البرازيلي ويليان جوزيه (57) وسيرخيو كاناليس (87) وبورخا إيغليسياس (90)، ليعزز موقعه في المركز الخامس برصيد 61 نقطة، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 44 نقطة في المركز العاشر.



وخطا غرناطة خطوة كبيرة نحو البقاء بفوزه الثمين على ضيفه أتلتيك بلباو بهدف وحيد سجله أليكس كويالدو (35)، ليرفع رصيده 37 نقطة في المركز السابع عشر الى السادس عشر، وأكمل أتلتيك بلباو المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد ميكل فاسغا (85) للانذار الثاني.



في المقابل، تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 52 نقطة في المركز الثامن وتلقى ضربة موجعة في سعيه الى المنافسة على بطاقتي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» والمؤتمر الأوروبي «كونفرنس ليغ»، حيث تبخرت آماله في الأولى لانه يتخلف بفارق تسع نقاط عن ريال بيتيس الخامس، وتضاءلت في الثانية لانه يتخلف بفارق 4 نقاط عن ريال سوسييداد السادس.



ويلعب اليوم، رايو فاييكانو مع فياريال، ويستضيف ريال سوسييداد نظيره قادش، فيما يحل ليفانتي ضيفا على بطل «الليغا» ريال مدريد.