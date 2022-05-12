نقلت وسائل إعلام إيطالية عن رئيس ميلان متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم باولو سكاروني إن النادي اللومباردي المملوك منذ 2018 من قبل صندوق الاستثمار الأميركي «إليوت مانجمنت» تلقى «عرضين» لشرائه. وقال سكاروني في تصريحات نقلتها بشكل خاص وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا»: «أفهم أن هناك عرضين وأن الأمر يستغرق وقتا لبحثهما جيدا ومقارنتهما».



وحسب معلومات من صحيفة «ليكيب» الفرنسية، تطرقت وسائل الإعلام الإيطالية في منتصف أبريل الى اهتمام صندوق استثماري مقره البحرين «إنفستكورب». هذا الاهتمام لم يتم تأكيده رسميا من قبل هذا الصندوق أو النادي أو المالك الحالي.



وتطرقت الصحافة الإيطالية في الآونة الأخيرة الى مفاوضات مع مرشح محتمل آخر هو صندوق الاستثمار الأميركي «ريدبيرد كابيتال بارتنرز»، ومرة أخرى بدون تأكيد رسمي.



وأكد رئيس ميلان «لست على علم بالمشاكل أو النقاط الحرجة» مع «إنفستكورب» الذي بدا الأكثر تقدما في هذا الملف. وحرص سكاروني مع ذلك على التأكيد أنه «ليس المحاور المناسب» للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالموضوع. وكان أسطورة النادي ومديره الرياضي باولو مالديني اعتبر في أبريل الماضي أنه من «الطبيعي» أن يتم بيع النادي مع التأكد على أنه لا يعرف «متى» يمكن أن يحدث ذلك.